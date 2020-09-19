Рождение наследника юмориста Евгения Петросяна буквально «взорвало» медиапространство. И во многом потому, что несколько лет известный артист скрывал от публики роман с его матерью — своей помощницей Татьяной Брухуновой.

В день своего 75-летния Петросян опубликовал на страничке в Instagram трогательное фото с малышом, подтвердив, что его роман не шутка.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — представил фанатам сына юморист.

Многие отмечали, что имя у мальчика крайне необычное, хотя, скорее всего, народный артист РСФСР назвал наследника в честь своего папы. В результате зародилась необычная традиция «чередования» имен и отчеств.

Оригинальную идею оценили все, кроме парапсихолога с 20-летним стажем Сергея Бобыря. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он сообщил, что данное имя совершенно не подходит этому «вновь пришедшему человеку». Эксперт считает, что оно блокирует его неповторимость и уникальность, а также грозит большими неприятностями в будущем.

«Имя — это код. В имени есть определенная информационная и вибрационная матрица, которая накладывается на человека. Конкретно это имя (Ваган — Прим. ред.) мешает. Я вижу, какая пришла душа и что это имя не подходит ей. Не просто не подходит нейтрально, а что это — вредно! Какие-то области жизни это имя ему блокирует. То есть там ему будет сложнее, чем другим. Тяжелее. Это может быть и здоровье, и финансы, и личные отношения», — предупредил родителей малыша парапсихолог.

Instagram @petrosyanevgeny

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна.