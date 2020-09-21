Укрепится ли рубль? Экономисты объяснили, почему курс евро превысил 90 рублей

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Молодцова Анна
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Эксперты спрогнозировали, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков

Ведущие экономисты прокомментировали резкий скачок курсов евро и доллара. Впервые с 2016 года стоимость европейской валюты превысила 90 рублей, а доллар подорожал до 76 рублей.

Как объяснил экономист Вячеслав Зайченко, причина такого подорожания кроется в том, что российская экономика по сути напрямую зависит от цен на энергоносители. Одним из главных показателей является стоимость Brent, а она сейчас опустилась.

«Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро. Поэтому наблюдаем сейчас ослабление рубля к доллару и к евро, никаких панических здесь нет оснований, это было ожидаемо», — сказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Зайченко, восстановление рубля не начнется, если котировки на энергоносители не откорректируются. Кроме того, добавил экономист, подобная ситуация обычно происходит перед началом отопительного сезона. Рынок немного «проседает», чтобы дешевле закупиться.

Со своей стороны, экономист, проректор РАНХиГС Андрей Марголин спрогнозировал оптимистичный сценарий. По его словам, такой рост не является катастрофичным и в ближайшее время можно будет увидеть даже некоторое укрепление рубля.

«Для того, чтобы заплатить налоги, компании будут продавать валютную выручку. Скорее всего, это приведет к укреплению рубля, но посмотрим, как скажутся те меры, которые предпринимает правительство. Ничего страшного не случилось», — заявил эксперт.

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