В России может на законодательном уровне быть введено понятие минимального размера часовой ставки. Как сообщают «Известия» обсуждение этого вопроса включено в перечень предложений к проекту генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы. В документе поясняется, что почасовой МРОТ может применяться для работников с почасовой оплатой труда и занятых по краткосрочным трудовым договорам.

Как ожидается, окончательно проект трехстороннего соглашения будет сформирован до конца октября.

В федерации независимых профсоюзов России сообщили, что предложение о введении часового минимума оплаты труда поступило от правительства.

Почасовой МРОТ применяется во многих развитых странах мира. Так в Германии в 2019 году он составлял 8,5 евро (около 760 рублей), в Венгрии и Латвии — 9,9 евро, а в Болгарии — 6 евро. В США федеральная минимальная ставка оплаты труда в час составляет 7,25 доллара (около 545 рублей). В России, если исходить из установленного на сегодняшний день минимального размера оплаты труда в месяц, почасовой МРОТ должен составить примерно 70-80 рублей. Однако, по мнению экспертов, в законодательстве все равно останутся лазейки, которые позволят работодателям платить сотрудникам меньше МРОТа. Сейчас, например, некоторых оформляют как самозанятых.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме фракция ЛДПР разработала законопроект о почасовой оплате труда. Согласно документу, который был направлен в правительство, ее предполагалось установить в размере 150 рублей и ввести с 1 января 2021 года.