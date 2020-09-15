В России обсуждают введение почасового МРОТ — чем это выгодно?

|
Светлана Александрова
116

Сейчас, исходя из установленного МРОТ в месяц, почасовая оплата не должна быть ниже 70 рублей.

В России обсуждают введение почасового МРОТ — чем это выгодно?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В России может на законодательном уровне быть введено понятие минимального размера часовой ставки. Как сообщают «Известия» обсуждение этого вопроса включено в перечень предложений к проекту генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы. В документе поясняется, что почасовой МРОТ может применяться для работников с почасовой оплатой труда и занятых по краткосрочным трудовым договорам.

Как ожидается, окончательно проект трехстороннего соглашения будет сформирован до конца октября.

В федерации независимых профсоюзов России сообщили, что предложение о введении часового минимума оплаты труда поступило от правительства.

Почасовой МРОТ применяется во многих развитых странах мира. Так в Германии в 2019 году он составлял 8,5 евро (около 760 рублей), в Венгрии и Латвии — 9,9 евро, а в Болгарии — 6 евро. В США федеральная минимальная ставка оплаты труда в час составляет 7,25 доллара (около 545 рублей). В России, если исходить из установленного на сегодняшний день минимального размера оплаты труда в месяц, почасовой МРОТ должен составить примерно 70-80 рублей. Однако, по мнению экспертов, в законодательстве все равно останутся лазейки, которые позволят работодателям платить сотрудникам меньше МРОТа. Сейчас, например, некоторых оформляют как самозанятых.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме фракция ЛДПР разработала законопроект о почасовой оплате труда. Согласно документу, который был направлен в правительство, ее предполагалось установить в размере 150 рублей и ввести с 1 января 2021 года.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
8:35
Европа вновь активизируется в борьбе с COVID-19. А что в России?
8:23
Папа Римский подхватил коронавирус?
8:16
Актриса Раиса Рязанова: «Живу за сына. Желание есть. Сил нет»
8:10
Шесть человек погибли в страшном ДТП в Удмуртии
8:02
National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Юлия Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь — видео
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок