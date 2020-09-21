Елена Малышева пригласила в свою программу «королеву сухого льда» Диденко

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Александр Просяник
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«Аптечный ревизорро», которая при трагических обстоятельствах потеряла супруга на праздновании своего дня рождения, заявила, что давно мечтала об этом приглашении.

Елена Малышева пригласила в свою программу «королеву сухого льда» Диденко

Фото: Instagram @didenko.katerina

Аптечный блогер Екатерина Диденко призналась, что ее пригласила к себе на шоу сама Елена Малышева. Она опубликовала скриншот переписки с телеведущей в Instagram, в котором та оставила для нее свой номер телефона.

«Сегодняшнее утро началось с хороших новостей. Если честно, я давно мечтала об этом», — отреагировала на приглашение Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Судя по предложению Малышевой, беседа в рамках программы будет проходить как раз о лекарствах. При этом когда именно ждать передачи — неизвестно. Также пока не ясно, какую конкретно тему будут обсуждать на шоу с Диденко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «аптечный ревизорро» Диденко после трагедии, когда в бассейне с сухим льдом погиб ее муж, меняет спутников и «продает» скандалы. По всей видимости, скандал с сухим льдом на вечеринке и смерть супруга пошли лишь на пользу скандальной блогерше. Как минимум, она уже успела купить квартиру в «Москва-Сити» за 28 миллионов рублей.

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