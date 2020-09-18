Аптечный ревизорро Диденко после трагедии меняет спутников и «продает» скандалы

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Татьяна Меркер
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Смерть мужа на вечеринке с сухим льдом, кажется, была только на руку скандальной блогерше.

Аптечный ревизорро Диденко после трагедии меняет спутников и «продает» скандалы

Фото: Instagram @didenko.katerina

В феврале вся страна заговорила о страшной трагедии на вечеринке с сухим льдом. По неосторожности погиб муж блогерши Екатерины Диденко, что разделило ее жизнь на до и после. Но вдова смогла обернуть это «после» в свою сторону, нажиться на смерти супруга материально, а заодно и раскрутить свой Instagram

Долго горевать по покойному Диденко не стала, а почти сразу прыгнула в объятья к новому возлюбленному. Успела даже сменить нескольких менее чем за полгода. Подробности личной жизни девушка не забывает выставлять напоказ и «продавать» своим фолловерам. Интерес к ее скромной персоне обеспечил поток рекламных контрактов.

Вскоре после гибели супруга с нашей героиней связался некий Юрий, который предложил купить у него песню. Общение развивалась стремительно, и Диденко не скрывала своей заинтересованности в потенциальном кавалере. Он же после непродолжительных отношений полностью пропал с радаров. Тогда Екатерина обвинила парня в холодном расчете и обмане. Якобы песню он ей продал, а девушке еще и приходилось «выпрашивать у него секс».

Аптечный ревизорро смогла оправиться после разрывала с возлюбленным…в компании другого кандидата на ее руку и сердце. С новым парнем девушка успела провести совместный отпуск и, по слухам, уже выбирает платье на свадьбу.

Instagram @didenko.katerina

Фотографии с кавалером, все новые и новые скандалы вокруг личности Диденко разлетаются как горячие пирожки. Девушке остается только держать карман шире и собирать финансовые плоды своей славы. «Капусту» девушка уже успела потратить на операцию по увеличению груди и, по сообщениям других блогеров, на квартиру в престижном районе «Москва-Сити», которая обошлась Екатерине в 28 миллионов рублей.

Психолог Сергей Ланг в беседе с KP.RU заявил, что девушка никогда не будет счастлива в личной жизни, потому что она преследует только меркантильные цели.

«Диденко впала в очень большую зависимость от того, что люди за ней наблюдают. И эта зависимость настолько острая, что она уже не может фильтровать свою личную жизнь от жизни публичной. В погоне за лайками и за подписчиками Екатерина готова любыми способами привлечь аудиторию», — подчеркнул специалист.

Эпатажные выходки Екатерины, «бесчувственное» поведение к погибшему мужу и хайп на трагедии психолог связал с нехваткой внимания и проблемами, которые тянутся еще из детства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Диденко прокомментировала видео со свадьбы, на которой невеста упала в сухой лед.

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