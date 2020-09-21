Владельцем Infiniti, попавшей в крупное ДТП в центре Москвы, оказался известный рэпер

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Алиса Маркова
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В результате столкновения двух иномарок в столице пострадали три пешехода, один из них находится в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ВКонтакте @ellei_muz, 5-tv.ru

Владельцем Infiniti, устроившей крупное ДТП в центре Москвы, оказался Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей. Его внедорожник протаранил Mercedes на Остоженке, а после вылетел на тротуар, где сбил пешеходов, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент ДТП в центре Москвы. На записи видно, как на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в районе дома 47 на большой скорости столкнулись Infiniti и Mercedes. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным 5-tv.ru, рэпер в момент ДТП находился за рулем Infiniti, более того, он, вероятнее всего, может быть виновником страшной аварии, так как по данным Дептранса, он пересекал улицу со значительным превышением допустимой скорости на красный сигнал светофора.

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