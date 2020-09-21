Россиян вновь пугают подорожаниями, в ноябре под удар может попасть импорт

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал, какие товары в ближайшее время подорожают в России. По его словам, с повышением цен все столкнутся уже в ноябре.

Как рассказал эксперт в беседе с URA.RU, подорожают те товары, которые Россия не производит сама.

«Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — заявил экономист.

В связи с этим экономист посоветовал поспешить с покупками из этой категории, чтобы точно не прогадать и не переплачивать. Что касается продуктов питания, то их стоимость существенно не изменится, прогнозирует Калугин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ждет скачок цен на компьютерную технику в сентябре. Рост составит 20%.