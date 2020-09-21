Россиян вновь пугают подорожаниями, в ноябре под удар может попасть импорт
Жителям России советуют поторопиться с покупками, чтобы избежать переплат.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал, какие товары в ближайшее время подорожают в России. По его словам, с повышением цен все столкнутся уже в ноябре.
Как рассказал эксперт в беседе с URA.RU, подорожают те товары, которые Россия не производит сама.
«Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — заявил экономист.
В связи с этим экономист посоветовал поспешить с покупками из этой категории, чтобы точно не прогадать и не переплачивать. Что касается продуктов питания, то их стоимость существенно не изменится, прогнозирует Калугин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ждет скачок цен на компьютерную технику в сентябре. Рост составит 20%.
Читайте также
72%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?