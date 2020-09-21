Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Денежное вознаграждение за работу судей вырастет уже с 1 октября 2020 года.

«Повысить в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — говорится в указе президента.

В июле президент подписал указы об индексации окладов госслужащих, дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств. 1 сентября Путин также поднял зарплаты госчиновников, генпрокурора и председателя СК. Размер месячных окладов для всех был увеличен в 1,03 раза, повышение произойдет с 1 октября.

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