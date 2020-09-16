В Минфине рассказали о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия планируемый кредит Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов будет предоставлен в два этапа, передает РИА Новости.

Уже в этом году Белоруссия может получить первые 500 миллионов долларов, которые проведут через Евразийский фонд стабилизации и развития, еще 500 миллионов как межгосударственной кредит с ослабленными требованиями по программе.

По второй схеме Белоруссии может получить еще 500 миллионов долларов в 2021 году.

На данный момент Россия занимается принятием законодательных поправок, которые позволят предоставить вышеуказанные займы. Сейчас в стране действуют только две программы финансовой помощи государствам по два миллиона долларов.

О предоставлении Минску кредита в размере полутора миллиардов долларов 14 сентября договорились лично Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России.