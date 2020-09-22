«Жалко его»: Завязавший с алкоголем Шура появился пьяным на YouTube-шоу

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Анастасия Шадская
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Еще недавно исполнитель хвастался, что его страсть к спиртным напиткам —в прошлом.

«Жалко его»: Завязавший с алкоголем Шура появился пьяным на YouTube-шоу

Фото: Instagram @shuramedvedev

Российский эстрадный певец Александр Медведев, более известный как Шура, вновь появился пьяным на публике, хотя не так давно говорил, что завязал с алкогольной зависимостью.  В нетрезвом состоянии артиста заметили на выпуске YouTube-шоу «Бар в большом городе». Видео с ним вызвало возмущение среди пользователей сети.

Юзеры подозревают, что ведущие решили использовать слабость Шуры ради хайпа. Многие заметили, что певец сорвался еще до начала записи — возможно, его угощали горячительными напитками перед съемками специально. Увидев, что звезда находится в нетрезвом состоянии, создатели программы не отправили его домой. Более того, Шуре вместе с другими членами жюри пришлось активно дегустировать алкоголь в ходе шоу. 

«Держать пьяного человека, издеваться над ним, допускать его к съемкам, мучить его и не отпускать домой… Это кошмарно!»;

«Шуру жалко. Такого — да в такси, в люлю и спать, не по-человечески это»;

«Ира, ну зачем так жестоко поступать с Шурой. Еще же смонтировали и выложили»;

«Шура не заслужил такого отношения к себе. Тем более он не заслужил этого от Иры. Скакали вокруг него и унижали как шакалы кто как мог», — возмущенно написали они десятки комментариев с осуждением.

Певец Шура прославился в 1990-е годы, но в начале 2000-х пропал с телеэкранов. 

Ранее 5-tv.ru показывал фото Шуры после преображения.

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