Актер сериала «Александровский сад» погиб в ДТП под Владимиром
Дмитрий Жулин, по предварительной информации, сел за руль нетрезвым.
Фото, видео: kino-teatr.ru, Cоцсети
Актер Дмитрий Жулин, известный зрителям по игре в сериале «Александровский сад», скончался в результате ДТП. Как сообщает издание «Подъем», авария произошла около девяти утра на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.
По предварительным данным, 43-летний артист был за рулем Renault Duster. Он не уступил дорогу водителю маршрутного автобуса, в результате произошло столкновение. Согласно неподтвержденной информации, за руль в этот день он сел в нетрезвом виде. Также в аварии пострадал пассажир иномарки, он был госпитализирован.
Дмитрий Жулин получил популярность после роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад» и последующих продолжениях киноцикла. В 2009 году после завершения съемок сериала «Охота на Берию» он ушел в монастырь послушником. С 2014 года вернулся к карьере киноактера.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериалов «Папины дочки» и «Кухня-5» Владимира Чуприкова.
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