Стала известна причина смерти актера из сериалов «Папины дочки» и «Кухня-5»

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Карина Бернтгольц
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Владимир Чуприков скончался на 57-м году жизни.

Стала известна причина смерти актера из сериалов «Папины дочки» и «Кухня-5»

Фото: kino-teatr.ru

Названа возможная причина смерти российского и советского актера Владимира Чуприкова. Звезда отечественного кино скончался в 56 лет. Как сообщила его вдова Наталья на странице артиста в Facebook, у Чуприкова могло остановить сердце.

«Володя умер у себя на даче в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Я пока что нахожусь в Москве, утром выезжаю к нему», — рассказала она подписчикам.

О дате и месте прощания с артистом его вдова ничего не сообщила.

Владимир Чуприков участвовал в сотнях творческих проектов. Зрителям он больше всего запомнился своими ролями в таких кинокартинах как «Возвращение Мухтара», «Любовь-морковь — 2», «Гагарин. Первый в космосе», «Кухня-5», «Холодное танго» и другим. Также актер сыграл капитана Шмакова в знаменитом ситкоме «Папины дочки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бессменный ведущий программы «Русское лото», актер и режиссер Михаил Борисов умер во время транспортировки из одной больницы в другую.

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