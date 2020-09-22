Землетрясение около озера Байкал вырубило электричество в иркутском городе
Колебания ощущались в 12 районах.
Фото, видео: ТАСС / Ulf Mauder, YouTube @й х
В городе Слюдянка Иркутской области после двух подземных толчков в ряде районов случилось отключение электричества. На такие проблемы в сети жаловались местные жители. Землетрясение мощностью в 5,5 балла произошло недалеко от озера Байкал.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
«Сегодня ночью на территории Иркутской области было зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в Слюдянском районе в 15 километрах от населенного пункта Култук. Ощущалось на территории 12 районов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий и населенных пунктов», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жителей Иркутской области напугало землетрясение. Люди делились видео подземных толчков, которые, по их утверждениям, были такими, что трясло целые дома.
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