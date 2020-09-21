«Дом трещал по швам»: в районе озера Байкал случилось землетрясение — видео

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Алина Потёмкина
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Местные жители ощутили по меньшей мере два подземных толчка.

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Шипицин, vk.com/inci38

Землетрясение случилось в районе озера Байкал в ночь с 21 на 22 сентября. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземного толчка составила 5,5 балла.

Эпицентр был установлен в 71 километре от Иркутска и 18 километрах к северо-западу от города Слюдянка. Очаг залегал на глубине два километра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В МЧС РФ сообщили ТАСС, что было зафиксировано два сейсмических события, одно магнитудой в пять-шесть баллов, другое — два-три балла. Приблизительное время происшествия — 18:04 (21:04 — по московскому времени).

Пользователи социальных сетей делились видео произошедшего.

vk.com/inci38

«Вообще не знала, что было два толчка. Один ощутила, вся посуда и мебель заскакали. Думала, глюк словила из-за частого недосыпа. Дико испугалась», — писала местная жительница.

Жители Иркутска в соцсетях писали, что стали свидетелями землетрясения уже ночью, около двух часов.

«Иркутск, 2:07 ночи, землетрясение шесть баллов, дом трещал по швам, два толчка», — отмечали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жителей Сахалина разбудило землетрясение.

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