Громкие премьеры: Объявлена программа Московского международного кинофестиваля

Организаторы Московского Международного кинофестиваля обещают в нынешнем сезоне громкие премьеры. Смотр с опозданием, но открывается 1 октября в столице. В основном конкурсе 13 фильмов: из Румынии, Израиля, Бразилии, Турции, Великобритании и, конечно, работы российских кинематографистов.

Сильная, по словам экспертов, в этот раз и документальная программа. Впервые из девяти — четыре отечественные киноленты.

«Трое классиков нашего документального кино в этом году выдали значительные картины и упускать отдавать на какие-то другие фестивали было бы просто неразумно. Поэтому премьеры новых картин Андрея Кончаловского, Осипова, Дебижева — это все будет у нас», — рассказал куратор документальной программы смотра «Свободная мысль» Григорий Либергал:

На закрытии 8 октября покажут еще одну премьеру — спортивную драму «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова.