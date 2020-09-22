«Они все придумали»: Садальский высказался об измене Тарзана Королевой

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Молодцова Анна
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Актер заверил: у звездных супругов— любовь до гроба.

«Они все придумали»: Садальский высказался об измене Тарзана Королевой

Фото: Instagram @tarzan___official

Актер Станислав Садальский считает, что история с изменой Сергея Глушко, более известного как Тарзан, жене Наташе Королевой была выдумана. Подобные мысли он озвучил на своем YouTube-канале.

По мнению Садальского, современные артисты «из попсы» любят придумывать разные истории, которые потом начинают активно мусолить в разных телепрограммах.

«Она от него гуляет, он от нее гуляет, передачи посвящают им огромные», — сказал актер.

Он призвал телезрителей не смотреть подобные программы и не верить всему тому, что там показывают. Касательно Королевой и Тарзана Садальский заявил, что между ними — настоящая любовь.

«Они все придумали. У них такая семья, у них такая любовь, все они брешут» — сказал с убеждением артист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, скандальную ситуацию в звездной семье прокомментировал экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он вспомнил, как однажды по вине Тарзана в сеть просочились эротические фото его супруги, что ясно доказывает: стриптизер не первый раз подставил певицу. Он также предположил, что измена Глушко вполне могла быть пиар-ходом.

Шумиха вокруг звездной пары началась после того, как в начале сентября Наташа Королева обнаружила пропажу из дома драгоценностей на пять миллионов рублей и валюты. Позже выяснилось, что пока она была в отпуске, к ее мужу приходили две дамы, с одной из которых Тарзан ей изменил. Сам стриптизер в измене признался, пожаловавшись на «женское коварство»: он уточнил, что женщины опоили его и ввели в неадекватное состояние. Позже резонансный пост Глушко удалил.

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