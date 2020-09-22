Вот уже неделю в сети обсуждают скандал в семье Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко. Началось с того, что певица обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей и три тысячи евро. Позже вскрылись подробности происшествия — по ее словам, украшения исчезли в ее отсутствие и сразу после того, как в гости к ее супругу приходили две женщины. Одна из них заявила о связи со знаменитым стриптизером. Тарзан в Instagram покаялся перед женой, признав измену, и обвинил неизвестных в мошенничестве: по его словам, его «склеили». Позже, однако, пост с откровениями он удалил.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с изданием NewInform рассказал, что история с кражей бриллиантов любовницей — не единственный скелет в шкафу танцовщика. По его словам, дрязги были в звездной семье уже пару лет назад. Тогда Тарзан предал супругу.

«Тарзан не первый раз подставляет Наташу. Вспомните, как несколько лет назад у него якобы украли телефон, где были эротические фотографии Королевой. Снимки разлетелись по всей сети», — напомнил инцидент Солнцев.

Саму певицу он назвал «знойной женщиной, мечтой поэта, но на минималках». Кроме того, экс-участник телестройки высказал предположение, что звездная пара просто придумала пиар-ход, заявив о якобы измене Глушко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой.