Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»

|
Алина Потёмкина
37

Рустам Солнцев вспомнил, как стриптизер опозорил собственную жену на весь интернет.

Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»

Фото: ТАСС / Кижель Константин

Вот уже неделю в сети обсуждают скандал в семье Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко. Началось с того, что певица обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей и три тысячи евро. Позже вскрылись подробности происшествия — по ее словам, украшения исчезли в ее отсутствие и сразу после того, как в гости к ее супругу приходили две женщины. Одна из них заявила о связи со знаменитым стриптизером. Тарзан в Instagram покаялся перед женой, признав измену, и обвинил неизвестных в мошенничестве: по его словам, его «склеили». Позже, однако, пост с откровениями он удалил.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с изданием NewInform рассказал, что история с кражей бриллиантов любовницей — не единственный скелет в шкафу танцовщика. По его словам, дрязги были в звездной семье уже пару лет назад. Тогда Тарзан предал супругу.

«Тарзан не первый раз подставляет Наташу. Вспомните, как несколько лет назад у него якобы украли телефон, где были эротические фотографии Королевой. Снимки разлетелись по всей сети», — напомнил инцидент Солнцев.

Саму певицу он назвал «знойной женщиной, мечтой поэта, но на минималках». Кроме того, экс-участник телестройки высказал предположение, что звездная пара просто придумала пиар-ход, заявив о якобы измене Глушко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:03
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака
7:01
Тест: Кто вы из «Игры престолов»?
6:56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
6:55
Тюнинг бывает разный: Странные и удачные примеры улучшенных авто
6:49
«Пушистые преступники»: Владельцев хищных котов требуют судить в Нидерландах
6:41
Как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Дурная комедия»: австрийская газета назвала дело Навального планом спецслужб
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок