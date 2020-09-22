Видео: ФСБ проводит обыски в общине адептов «секты Виссариона» под Красноярском

|
Василий Заика
Эксклюзив 95

В отношении основателя «Церкви Последнего Завета» и его приспешников Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото, видео: vk.com/viss.teach, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места обысков в общине «секты Виссариона» под Красноярском. Спецоперацию в стане адептов проводят сотрудники ФСБ. В результате оперативных мероприятий силовики обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, а также предположительно экстремистскую литературу.

В отношении основателя «Церкви Последнего Завета» — бывшего инспектора ДПС Сергея Торопа и двух его приспешников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением». Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Из материалов уголовного следует, что Сергей Тороп, он же Виссарион, запрещал живущим в общине обращаться к «мирским» врачам. Действующие среди сектантов правила привели к смерти малолетнего ребенка.

5-tv.ru

Кроме того, один из последователей «секты Виссариона» свел счеты с жизнью. Мужчина распродал все имущество и рассчитывал на «лучшую» жизнь в общине. После того как адепты его не приняли, решил покончить с собой.

5-tv.ru

«Секта Виссариона» официально носит название «Церковь Последнего Завета» — это религиозное движение, основанное порядка 30 лет назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, он же Виссарион. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Последователи секты искренне считают, что их предводитель — современное воплощение Иисуса Христа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адепт «секты Виссариона» рассказал об обысках и задержаниях.

+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.04
1.01 90.01
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
День осеннего равноденствия — как привлечь удачу и деньги
9:47
Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона
9:46
Во Франции восстановили первые статуи шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари
9:45
У главы Алтайского края диагностировали COVID-19
9:31
Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины против COVID-19
9:19
«Мы и так уже все видели»: Айза Анохина снялась топлес в океане

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»
«Они хотели этого добиться?»: Матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...