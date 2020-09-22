Адепт «секты Виссариона» рассказал об обысках и задержаниях — видео
По словам Александра Староверова, в поселение «Город Солнца» направляются силовики.
Фото, видео: vk.com/club110107487, YouTube @Александр Староверов
Член «секты Виссариона» Александр Староверов на своей странице в Facebook выложил небольшое видеообращение к подписчикам, в котором рассказал, что в поселение «Город Солнца» под Красноярском направляются силовики.
«Ребят, ну, к нам едут 50 автозаков. Там медицинские работники. Похоже они пустые. Поэтому непонятно, как дальше будет. Развития событий могут быть разные», — сказал Александр Староверов.
Пользователи в комментариях выразили адепту секты поддержку и поблагодарили за «репортажи» с места событий.
Так называемая «секта Виссариона» официально носит название «Церковь Последнего Завета» — это новое религиозное движение, основанное порядка 30 лет назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, он же Виссарион. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Последователи секты искренне считают, что их предводитель — современное воплощение Иисуса Христа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском.
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