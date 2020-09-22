Скрутил номера и скрылся: Замглавы района Башкирии подозревают в «пьяном» ДТП с автобусом

Замглавы одного из районов Башкирии подозревают в том, что он стал участником «пьяного» ДТП с автобусом.

Как сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария произошла 19 сентября на 28 километре трассы Кропачево — Ачит в Салаватском районе республики. Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, протаранил рейсовый автобус, который ехал из Уфы в Месягутово. После этого мужчина скрутил номера и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадала одна пассажирка автобуса.

«Водитель допустил столкновение с автобусом Volkswagen Crafter, после чего с места ДТП скрылся. В отношении него были составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страховки и водительских прав при себе в момент аварии. По данному факту начато разбирательство», – сообщили в ГИБДД республики.

Собеседник издания заявил, что имя водителя — Айгиз Ахмедьянов. Отмечается, что ФИО и дата рождения нарушителя полностью совпадают с данными заместителя главы администрации Салаватского района по социальным вопросам, правовой и кадровой работе.

На данный момент комментарий от самого замглавы получить не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области.