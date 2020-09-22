В отношении рэпера Эллея после ДТП с Infiniti в центре Москвы возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении рэпера Эллея, который на своем Infiniti сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы. По предварительным данным, Эльмин Гулиев ехал на красный свет светофора, а также превысил скорость.

Как стало известно 5-tv.ru, уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ).

Авария произошла в центре Москвы, на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка. Infiniti Эллея врезался в Mercedes, после чего первую машину отбросило. Она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате столкновения одна из пострадавших лишилась стопы. У рэпера и водителя Mercedes различные версии произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера Эллея задержали после ДТП с Infiniti в Москве. Сейчас он в изоляторе временного содержания.