В отношении рэпера Эллея после ДТП с Infiniti в центре Москвы возбудили уголовное дело

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Александр Просяник
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В страшной аварии на Остоженке были ранены четыре человека, одна из пострадавших лишилась стопы.

В отношении рэпера Эллея после ДТП с Infiniti в центре Москвы возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении рэпера Эллея, который на своем Infiniti сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы. По предварительным данным, Эльмин Гулиев ехал на красный свет светофора, а также превысил скорость.

Как стало известно 5-tv.ru, уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ).

Авария произошла в центре Москвы, на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка. Infiniti Эллея врезался в Mercedes, после чего первую машину отбросило. Она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате столкновения одна из пострадавших лишилась стопы. У рэпера и водителя Mercedes различные версии произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера Эллея задержали после ДТП с Infiniti в Москве. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

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