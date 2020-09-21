Пострадавшая в ДТП с Infiniti рэпера Эллея в Москве лишилась стопы

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Авария произошла на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка. Иномарка начинающего музыканта буквально впечатала троих пешеходов в здание.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В центре столицы, на улице Остоженка, автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей, наехал на пешеходов на тротуаре. Три человека пострадали, один — в тяжелом состоянии. По данным 5-tv.ru, одна из пострадавших в результате аварии лишилась стопы. По предварительной версии, машину откинуло на людей после столкновения с другим участником дорожного движения — машиной Mercedes.

Как удалось установить 5-tv.ru, Mercedes зарегистрирован на ООО «Стройпрогресс». Фирма принадлежит бизнесмену из Осетии Альберту Джуссоеву. Но в момент аварии за рулем был не он, а водитель Александр Куцебо. За машиной рэпера Эльмина Гулиева также числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

По предварительным данным, виновником ДТП, вероятно, был водитель Infiniti, рэпер Эллей. Именно он ехал на красный сигнал светофора с большим превышением скорости. Правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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