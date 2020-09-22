Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае возросло до 45

Все 45 пассажиров из перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали специалисты центра медицины катастроф. Авария произошла в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района.

Пострадавшие после опрокидывания туристического автобуса смогли выбраться из него самостоятельно, после их доставили в районную больницу. Как сообщили в региональном управлении МЧС, для оказания помощи на место инцидента вылетел борт Ми-8 частной авиакомпании со специалистами.

Стоит отметить, что местный Следственный комитет уже начал проверку по факту ДТП, по итогам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, как туристический автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае.