Туристический автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае
По предварительным данным, авария произошла в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района региона. 14 человек пострадали.
Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @dps_27khv
Туристический автобус опрокинулся в Хабаровском крае неподалеку от сельского поселения Циммермановка Ульчского района региона. Как стало известно 5-tv.ru, в момент инцидента в нем находились 45 пассажиров. По предварительным данным, 14 из них пострадали.
В настоящий момент оказания помощи получившим травмы вылетел борт МИ-8 АК «Дальнереченск Авиа» со специалистами Центра медицины катастроф.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте дежурят экстренные службы.
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