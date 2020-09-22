Туристический автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

Туристический автобус опрокинулся в Хабаровском крае неподалеку от сельского поселения Циммермановка Ульчского района региона. Как стало известно 5-tv.ru, в момент инцидента в нем находились 45 пассажиров. По предварительным данным, 14 из них пострадали.

В настоящий момент оказания помощи получившим травмы вылетел борт МИ-8 АК «Дальнереченск Авиа» со специалистами Центра медицины катастроф.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте дежурят экстренные службы.