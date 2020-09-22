Туристический автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, авария произошла в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района региона. 14 человек пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @dps_27khv

Туристический автобус опрокинулся в Хабаровском крае неподалеку от сельского поселения Циммермановка Ульчского района региона. Как стало известно 5-tv.ru, в момент инцидента в нем находились 45 пассажиров. По предварительным данным, 14 из них пострадали. 

В настоящий момент оказания помощи получившим травмы вылетел борт МИ-8 АК «Дальнереченск Авиа» со специалистами Центра медицины катастроф. 

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте дежурят экстренные службы. 

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