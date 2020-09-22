«Я жду ее, и люблю»: Дочь-подросток известного дизайнера пропала в Москве

В Москве пропала 12-летняя дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной. 21 сентября девочка после окончания занятий вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке. Больше ее никто не видел.

PoiskDetei.ru

Ее мать опубликовала у себя на странице в Instagram запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как девочка выходит из школы и убегает в неизвестном направлении. По некоторым данным, девочка жила с дедушкой. По словам Славиной, именно он должен был встречать внучку из школы после шестого урока, однако она сказала ему неправильное время. Дизайнер также сообщила, что дочь оставила однокласснику свой телефон и предсмертную записку.

У себя в соцсети Славина обратилась к своей дочке.

«Я хочу сказать Диане, что жду ее, и люблю! Мы все были подростками и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит. Я твоя мама и жду тебя дома и это главное», — написала дизайнер.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Для ее поисков создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления СК по Москве, оперативные сотрудники ГУ МВД по городу и волонтеры.

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