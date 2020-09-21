Жительница Тюменской области потеряла ребенка после обращения в больницу

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Светлана Александрова
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У пациентки подозревали аппендицит, но операцию делать не стали.

Жительница Тюменской области потеряла ребенка после обращения в больницу

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Жительница города Ишим Тюменской области потеряла ребенка после обращения в местную больницу с подозрением на аппендицит. В интервью URA.RU Юлия Рябикова рассказала, что врачи роддома без ее ведома вкололи ей препараты, вызвавшие преждевременные роды.

По словам женщины, в приемное отделение больницы она пришла сама с жалобами на боль в боку. Ее отправили в родильный дом, где врачи сказали, что нужна госпитализация. Юлия согласилась, ей поставили капельницы, и к утру боль прошла.

«Меня нечего не беспокоило, и я уже собиралась домой, но меня повели на УЗИ и потом начали говорить, что ребенок жить не будет. Операций мне никаких не делали, положили под наблюдение и все», — приводит агентство рассказ пациентки.

Врачи сказали женщине, что ребенок изуродован, если и родится живым, то будет инвалидом. Хотя до этого Юлия неоднократно обследовалась и никаких патологий плода медики не выявляли. После искусственных родов, на которые женщина, по ее словам, согласия не давала, в больнице долго отказывались выдать ей тело мертворожденного ребенка.

Теперь Юлия через социальные сети пытается найти других пострадавших от действий работников Ишимского роддома, о котором, по словам женщины, давно ходит дурная слава.

В клинической больнице и в областном департаменте здравоохранения на письменный запрос URA.RU пока не ответили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти младенца в перинатальном центре Забайкальской краевой больницы.

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