Жительница Тюменской области потеряла ребенка после обращения в больницу
У пациентки подозревали аппендицит, но операцию делать не стали.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Жительница города Ишим Тюменской области потеряла ребенка после обращения в местную больницу с подозрением на аппендицит. В интервью URA.RU Юлия Рябикова рассказала, что врачи роддома без ее ведома вкололи ей препараты, вызвавшие преждевременные роды.
По словам женщины, в приемное отделение больницы она пришла сама с жалобами на боль в боку. Ее отправили в родильный дом, где врачи сказали, что нужна госпитализация. Юлия согласилась, ей поставили капельницы, и к утру боль прошла.
«Меня нечего не беспокоило, и я уже собиралась домой, но меня повели на УЗИ и потом начали говорить, что ребенок жить не будет. Операций мне никаких не делали, положили под наблюдение и все», — приводит агентство рассказ пациентки.
Врачи сказали женщине, что ребенок изуродован, если и родится живым, то будет инвалидом. Хотя до этого Юлия неоднократно обследовалась и никаких патологий плода медики не выявляли. После искусственных родов, на которые женщина, по ее словам, согласия не давала, в больнице долго отказывались выдать ей тело мертворожденного ребенка.
Теперь Юлия через социальные сети пытается найти других пострадавших от действий работников Ишимского роддома, о котором, по словам женщины, давно ходит дурная слава.
В клинической больнице и в областном департаменте здравоохранения на письменный запрос URA.RU пока не ответили.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти младенца в перинатальном центре Забайкальской краевой больницы.
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