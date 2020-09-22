Ваканда наяву: рэпер Эйкон строит свой город будущего в Сенегале

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Молодцова Анна
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По замыслу музыкального исполнителя, у жителей Эйкон-сити будет своя криптовалюта и небоскребы, а сам город будет работать на солнечной энергии.

Ваканда наяву: рэпер Эйкон строит свой город будущего в Сенегале

Фото: www.globallookpress / ms4; Instagram @akon

Американский рэпер сенегальского происхождения Эйкон строит высокотехнологичный город будущего на своей малой родине. Идея проекта, получившего название Эйкон-сити, заимствована из фильма «Черная пантера» студии Marvel. По задумке рэпера, город будет напоминать вымышленное африканское государство Ваканда.

Начало проекту было положено в 2018-м, а два года спустя был заложен первый камень. Известно, что город строят в 100 километрах от столицы Сенегала — Дакара, его площадь будет составлять 0,55 квадратных километров, но в будущем территорию планируют расширить до пяти квадратных километров.

Эйкон-сити будет работать за счет солнечной энергии. Создатели собираются построить настоящий рай на Земле: город будут окружать искусственные острова и экологичные курорты. В самом Эйкон-сити будет все необходимое для жизни: порт для круизных судов, небоскребы с бизнес-центрами, казино, университетская зона, больница и так далее.

 
 
 
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Жители города будут даже использовать свою криптовалюту — Akoin, которую рэпер запустил два года назад.

Строительство грандиозного проекта планируют завершить в 2023 году. Его финансирование происходит за счет средств самого рэпера, правительства Сенегала и частных инвестиций. Общая сумма проекта оценивается в шесть миллиардов долларов.

Как заявил Эйкон, данная инициатива призвана помочь развитию африканского континента. К слову, у мировой знаменитости уже есть собственный благотворительный проект Lighting Africa («Освети Африку»), в рамках которого некоторые города Африки обеспечили солнечной энергией.

Ранее 5-tv.ru писал, что клип Тимати и Моргенштерна собрал более 14 миллионов просмотра всего за три дня.

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