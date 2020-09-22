Клип Тимати и Моргенштерна собрал более 14 миллионов просмотров за трое суток
Тимати воспринял победу как должное, однако не все зрители остались довольны совместной работой музыкантов.
Фото: Instagram @timatiofficial
Клип рэперов Тимати и Моргенштерна на трек El Problema собрал за трое суток в YouTube более 14 миллионов просмотров. Причем в первый день после премьеры его посмотрели более восьми миллионов пользователей.
Эту победу Тимати высоко оценил и весьма дерзко прокомментировал в Instagram.
«Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить музыкальную карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить остальной шоу-биз рекордными цифрами?!» — написал Тимати.
Не все поклонники разделили триумф рэпера. Многие его упрекали в спекуляции на хайповых темках, которые не вызывают в жизни такого восторга, как на экране.
«Без Моргенштерна не было бы и десятого места»
«Почему нельзя петь о чем-то хорошем и добром? Почему в моде разврат, агрессия, мат и неуважение к девушкам?» — интересовались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева с Максимом Галкиным спели частушку на слова песни Моргенштерна Cadillac.
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