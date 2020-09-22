Клип Тимати и Моргенштерна собрал более 14 миллионов просмотров за трое суток

Клип рэперов Тимати и Моргенштерна на трек El Problema собрал за трое суток в YouTube более 14 миллионов просмотров. Причем в первый день после премьеры его посмотрели более восьми миллионов пользователей.

Эту победу Тимати высоко оценил и весьма дерзко прокомментировал в Instagram.

«Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить музыкальную карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить остальной шоу-биз рекордными цифрами?!» — написал Тимати.

Instagram @timatiofficial

Не все поклонники разделили триумф рэпера. Многие его упрекали в спекуляции на хайповых темках, которые не вызывают в жизни такого восторга, как на экране.

«Без Моргенштерна не было бы и десятого места»

«Почему нельзя петь о чем-то хорошем и добром? Почему в моде разврат, агрессия, мат и неуважение к девушкам?» — интересовались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева с Максимом Галкиным спели частушку на слова песни Моргенштерна Cadillac.