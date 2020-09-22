В Кремле прокомментировали отставку губернатора Савченко

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Александр Просяник
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Он руководил Белгородской областью с 1993 года и теперь пересядет в сенатское кресло.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Силантьев, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, была ли неожиданной отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко и принесет ли она какие-либо неудобства.

Представитель Кремля объяснил, что все зависит от развития ситуации и решений, которые принимаются самими главами регионов.

«Что касается ожиданно-неожиданно, то таких комментариев мы не даем. Поступило заявление об отставке, оно было удовлетворено», — сказал Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, «Кремль не дает точных прогнозов по возможным отставкам губернаторов».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он ушел по собственному желанию и займет кресло сенатора Совета Федерации. Регионом он руководил с 1993 года.

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