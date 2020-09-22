Чем известен Сергей Ожегов, в честь юбилея которого Google выпустил дудл?

Компания Google 22 сентября посвятила свой дудл Сергею Ожегову, который прославился созданием одного из самых известных словарей русского языка. Отметился он и как составитель еще одного толкового словаря под редакцией Дмитрия Ушакова.

В настоящее время количество изданий его «Словаря русского языка» достигает 28. При этом немногие в курсе, но работал он и с нецензурной лексикой. Так, ему удалось составить вместе с Александром Реформатским картотеку русского мата, которая представляла собой научное исследование социологии языкового обихода в российских городах.

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Стоит отметить, что дудл с Ожеговым эксклюзивен для России. Жители других стран видят, например, изображение, посвященное Дню осеннего равноденствия в Северном полушарии, или же регистрации на президентские выборы в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 22 сентября в День осеннего равноденствия привлечь удачи и богатство.