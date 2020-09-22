20 человек, в том числе девять детей, погибли при обрушении жилого дома в Индии

По меньшей мере 20 человек погибли в городе Бхиванди возле мегаполиса Мумбаи в Индии при обрушении жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Среди погибших также числятся девять детей. Отмечается, что спасатели смогли вытащить из-под завалов 25 человек. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. При этом поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Обрушение жилого дома произошло ранним утром в понедельник, 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии 12 сентября. Трагедия произошла в городе Сарапул.