20 человек, в том числе девять детей, погибли при обрушении жилого дома в Индии
Из-под завалов спасатели вытащили 25 человек, поисковые работы продолжаются.
Фото, видео: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo; Twitter @sameer__ansari, @PotholeWarriors
По меньшей мере 20 человек погибли в городе Бхиванди возле мегаполиса Мумбаи в Индии при обрушении жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Среди погибших также числятся девять детей. Отмечается, что спасатели смогли вытащить из-под завалов 25 человек. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. При этом поисковые работы на месте происшествия продолжаются.
Обрушение жилого дома произошло ранним утром в понедельник, 21 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое детей погибли при обрушении перекрытий в доме в Удмуртии 12 сентября. Трагедия произошла в городе Сарапул.
Читайте также
72%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?