Пятилетний мальчик из Москвы случайно выколол себе глаз

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Александр Просяник
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Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Пятилетний мальчик из Москвы случайно выколол себе глаз

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Пятилетний мальчик случайно выколол себе глаз ножом. ЧП произошло минувшей ночью на 22 сентября в Москве в доме на Вешняковской улице.

Как стало известно 5-tv.ru, малыш был экстренно госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у ребенка проникающее ранение с выпадением оболочек. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Произошедшим инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, они проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал о матери, которая выколола глаза собственному ребенку. Четырехмесячному младенцу понадобилась экстренная помощь московских хирургов.

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