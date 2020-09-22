Пятилетний мальчик из Москвы случайно выколол себе глаз
Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Пятилетний мальчик случайно выколол себе глаз ножом. ЧП произошло минувшей ночью на 22 сентября в Москве в доме на Вешняковской улице.
Как стало известно 5-tv.ru, малыш был экстренно госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у ребенка проникающее ранение с выпадением оболочек. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Произошедшим инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, они проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал о матери, которая выколола глаза собственному ребенку. Четырехмесячному младенцу понадобилась экстренная помощь московских хирургов.
Читайте также
72%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?