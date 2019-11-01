Малыш, которому выколола глаза родная мать, прооперирован в Москве

Четырехмесячный малыш, которому выколола глаза родная мать, успешно прооперировали в московском научном Центре глазных болезней имени Гельмгольца.

Как сообщает KP.RU, многочасовую операцию врачи проводили сразу на обоих глазах с использованием высокотехнологичного оборудования и самых передовых достижений в области офтальмологии. В итоге мальчик будет видеть. Правда, только одним глазом.

«Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам», — рассказал изданию пресс-секретарь министра здравоохранения России Максим Радецкий.

Сохранить второй глаз медикам не удалось, на его место установили углеродный имплант, который внешне практически неотличим от обычного глаза.

Состояние ребенка стабильное, но ему еще предстоит долгий процесс реабилитации. В столичной клинике он останется не меньше чем на две недели.

Тем временем против мамы малыша возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал 5-tv.ru, трагедия произошла 26 октября в Хакасии, в селе Таштып. Многодетная мать заподозрила своего супруга в измене и ножом нанесла увечья младшему из четверых детей. После этого выскочила из дома полураздетой и побежала по селу с криками «демоны, демоны!».