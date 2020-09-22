Мать разбившегося в аварии актера Дмитрия Жулина введена в кому

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Алиса Маркова
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По предварительным данным, состояние родительницы скончавшегося в ДТП артиста оценивается как тяжелое.

Мать разбившегося в аварии актера Дмитрия Жулина введена в кому

Фото: dpa/picture-alliance

Мать разбившегося в аварии на трассе под Владимиром актера Дмитрия Жулина введена в кому. По предварительным данным 5-tv.ru, состояние родительницы скончавшегося артиста оценивается как тяжелое. Смертельное ДТП произошло 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.

Бригадой скорой помощи женщина была доставлена в больницу города Гусь-Хрустальный. На кадрах, снятых очевидцами в первые минуты после аварии, видно, что пострадавшая лежит на заднем сиденье автомобиля.

По предварительным данным, актер, управляя Renault Duster в нетрезвом состоянии, не предоставил преимущество пригородному автобусу.

В результате удара звезда кино погиб на месте. Его мать, находившаяся в машине, попала в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что терзало погибшего в ДТП актера Жулина.

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