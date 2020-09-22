Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина

Жизнь погибшего в ДТП актера Дмитрия Жулина окутана тайнами и секретами. Больше всего вопросов вызывает, конечно же, его резкий уход в монастырь, что стало громом среди ясного неба для всех его коллег и знакомых. Для начала нужно разобраться во всех нюансах биографии кинозвезды.

Родился Дмитрий Анатольевич Жулин 27 июня 1977 года в Москве. О его детстве мало что известно, но вот некоторые факты. Учился он прилежно, от остальных сверстников особенно не отличался. Семья его, при этом, была далека от киноискусства. В 1999 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, курс Юрия и Ольги Соломиных, отслужив после в Военно-морском флоте.

В кино Дмитрий Жулин пришел в 2002-м, дебютировав в одном из эпизодов сериала «Деньги». При этом широкую известность он получил в 2005 году, сыграв роль Алексея Казарина в детективе «Александровский сад». Помимо известных ролей в кино и работы в Малом театре, он отметился и на телевидении в качестве ведущего лотереи «Спортлото 6 из 49». Что касается театра, то там он работал с 1997 по 2005 годы.

В монастырь актер принял решение уйти в мае 2009 года, сразу же после съемок сериала «Охота на Берию». Это решение потрясло всех его поклонников и друзей, поскольку Жулин нашел в себе силы отказаться от многих интересных ролей и в разгаре карьеры. Кроме того, прекратились и съемки сериала «Александровский сад», в котором звезда и прославилась. Вот что тогда говорил об этом режиссер «Охоты на Берию» Алексей Пиманов.

«Почему он принял такое решение? Не знаю. Для меня самого это стало большой неожиданностью. Но душа — это великое дело», — говорил он.

Несмотря на это, спустя несколько лет, в 2015-м тот все же вернулся на съемочную площадку. Годы дали свое, и многие фанаты не узнали его в новом проекте. По возвращению из монастыря свою первую роль он получил в сериале «Ботаны», исполнив образ Орлова. Последней его работой можно назвать роль следователя Антипенко в мелодраме «Родное сердце».

Кадр из сериала «Ботаны» 2015 г. Режиссер — Дмитрий Дакович

О личной жизни актера практически ничего не известно. Точно можно сказать, что он не был женат. Жизнь знаменитости завершилась на трагической ноте. Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром. На трассе Владимир — Тума столкнулся его Renault Duster и маршрутка. По неподтвержденной информации он сел за руль в нетрезвом виде. На заднем сидении легковушки был пассажир, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии. Им оказалась его мать.