О ЧП сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Су-30 потерпел аварию в Тверской области

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Истребитель СУ-30М-2 потерпел аварию в Тверской области. Как сообщили в Западном военном округе (ЗВО) летчики успешно катапультировались и вышли на связь после приземления.

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, авиапроисшествие произошло в районе военного аэропорта «Хотилово» в Вышневолоцком районе области.

В ЗВО сообщили, что расследованием займется комиссия округа. Жертв и разрушений на земле нет.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«Пропало обоняние»: жена главного тренера «Зенита» инфицирована коронавирусом?
16:11
Дельтапланерист разбился в Кабардино-Балкарии
16:06
Видео: неадекватная мамаша обматерила сына и напала на очевидцев
16:02
Что США хорошо, то европейцу холодно: Штаты создают коалицию против «Северного потока — 2»
16:00
Почему Дима Билан покрасил волосы в красный цвет и как певец чувствует себя после болезни?
15:54
Отец Марцинкевича прилетел в Челябинск, чтобы забрать тело сына

Сейчас читают

Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана
Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок