Су-30 потерпел аварию в Тверской области

Истребитель СУ-30М-2 потерпел аварию в Тверской области. Как сообщили в Западном военном округе (ЗВО) летчики успешно катапультировались и вышли на связь после приземления.

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, авиапроисшествие произошло в районе военного аэропорта «Хотилово» в Вышневолоцком районе области.

В ЗВО сообщили, что расследованием займется комиссия округа. Жертв и разрушений на земле нет.