Терпение лопнуло: Почему Ким Кардашьян намерена развестись с Канье Уэстом

Американская модель и актриса Ким Кардашьян планирует развестись со своим мужем известным рэпером Канье Уэстом. Как сообщил неназванный источник изданию Page Six, такое решение вызвано серьезными расхождениями во взглядах пары.

В частности, модель возмутили недавние слова рэпера во время предвыборного митинга в США. Тогда Уэст заявил, что чуть «не убил» свою дочь Норд, дав Кардашьян молчаливое согласие на аборт много лет назад. В итоге пара все же стала родителями дочурки, однако после этого рэпер занял крайне жесткую позицию в отношении абортов, заверив, что планирует с ними бороться.

Кроме того, ситуация обостряется приступами биполярного расстройства Уэста, из-за чего тот порой ведет себя не совсем адекватно. Так, во время своей речи в рамках предвыборной кампании он рыдал и эмоционально делился подробностями своей личной жизни.

«Ким уже распланировала развод, но она ждет, когда у него (Канье Уэста — Прим.ред) закончится маниакальный эпизод», — заявил источник.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У них есть четверо детей, двое из которых родились от суррогатных матерей.

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