Развода не будет? Федосеева-Шукшина прокомментировала суд с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала вопрос о разводе с продюсером Бари Алибасовым. 21 сентября состоялось судебное заседание по поводу спора супругов о квартире, которую они не могут поделить после оформления документов на мужа артистки.

«Развода не будет?» — спросил корреспондент.

«Думаю, что нет. Он не нужен нам», — ответила Федосеева-Шукшина.

Пока длится имущественный спор, бракоразводный процесс было принято решение отложить на потом. Заседание назначено на 29 сентября. Сами продюсер и актриса периодически делают противоречивые заявления по поводу намерения развестись. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Алибасов заявил, что не хочет развода.