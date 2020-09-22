Развода не будет? Федосеева-Шукшина прокомментировала суд с Алибасовым
Актриса и продюсер сразу находятся в процессе двух судебных разбирательств. Одно касается спорной квартиры, а второе — их развода.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала вопрос о разводе с продюсером Бари Алибасовым. 21 сентября состоялось судебное заседание по поводу спора супругов о квартире, которую они не могут поделить после оформления документов на мужа артистки.
«Развода не будет?» — спросил корреспондент.
«Думаю, что нет. Он не нужен нам», — ответила Федосеева-Шукшина.
Пока длится имущественный спор, бракоразводный процесс было принято решение отложить на потом. Заседание назначено на 29 сентября. Сами продюсер и актриса периодически делают противоречивые заявления по поводу намерения развестись. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Алибасов заявил, что не хочет развода.
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