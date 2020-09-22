Самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в Екатеринбурге
Экипаж принял решение лететь до места назначения в Москву.
Фото: Zuma\TASS
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц на стометровой высоте. Судя по всему, инцидент произошел на взлете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Уральскую транспортную прокуратуру.
Уточняется, что на борту самолета в этот момент находилось 69 пассажиров и пять членов экипажа. Несмотря на инцидент, командир воздушного судна все же принял решение следовать до окончательной точки назначения — аэропорта «Шереметьево».
«Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в надзорном органе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель СУ-30М-2 потерпел аварию в Тверской области, летчики успели катапультироваться.
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