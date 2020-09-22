Самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в Екатеринбурге

|
Александр Просяник
43

Экипаж принял решение лететь до места назначения в Москву.

Самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в Екатеринбурге

Фото: Zuma\TASS

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц на стометровой высоте. Судя по всему, инцидент произошел на взлете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что на борту самолета в этот момент находилось 69 пассажиров и пять членов экипажа. Несмотря на инцидент, командир воздушного судна все же принял решение следовать до окончательной точки назначения — аэропорта «Шереметьево».

«Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в надзорном органе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель СУ-30М-2 потерпел аварию в Тверской области, летчики успели катапультироваться.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:52
Стали известны подробности госпитализации гулявшей в Подмосковье голой телеведущей
17:50
Российские семьи начнут получать дополнительные выплаты на третьего ребенка
17:36
Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына
17:36
Дрожь земли: в Иркутской области толчки ощутили в 367 населенных пунктах
17:35
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
17:27
Седина в бороду, а бес в экстрим: 90-летний москвич прыгает с высоты 200 метров

Сейчас читают

«Спиногрызы атакуют»: Галкин показал утренние игры детей перед школой
Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок