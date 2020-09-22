Видео: Трамвай с пассажирами вспыхнул на ходу в Казани

Трамвай № 4, двигающийся по своему маршруту, вспыхнул прямо на ходу в Казани. Инцидент произошел на Гвардейской улице. Как сообщает портал KAZANFIRST со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану, в момент происшествия в вагоне находились пять человек. Они почувствовали запах дыма и немедленно покинули вагон.

В социальных сетях впоследствии были опубликованы кадры, на которых запечатлен полыхающий трамвай. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

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