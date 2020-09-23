В России открыли революционный природный антибиотик

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Василий Заика
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Вещество было найдено в ходе исследования учеными Тюменского университета.

В России открыли революционный природный антибиотик

Фото: globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик. Вещество обнаружили в ходе исследований специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Отмечается, что антибиотик способен преодолевать устойчивость вирусов к лекарственным препаратам. В частности, с его помощью медики будут более эффективно бороться с основной массой инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.

Уникальная способность пептида эмерициллипсина А, который был получен путем выделения из алкалофильного мицеллиального гриба, впервые в мире была продемонстрирована именно тюменскими учеными. Авторы исследования пояснили, что антибиотик подавляет у бактерий способность к образованию биопленок. В результате устойчивость патогенов к веществам сходит на нет.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — цитирует старшего научного сотрудника лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгения Рогожина РИА Новости.

Авторы исследования уверены, что открытый ими антибиотик имеет хорошие перспективы в качестве самостоятельного лекарственного препарата и при использовании в комплексном лечении.

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