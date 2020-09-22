Вакцина от коронавируса центра «Вектор» будет зарегистрирована к 15 октября

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Татьяна Меркер
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Лекарство получит название «ЭпиВакКорона».

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» будет зарегистрирована к 15 октября

Фото: www.globallookpress / Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от коронавируса, которую разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнаадзора.

Лекарство получит название «ЭпиВакКорона». Завершить процесс регистрации препарата планируют уже к 15 октября, после чего продолжится процесс его тестирования.

«Планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Также планируется расширить возрастной показатель добровольцев, участвующих в тестировании препарата, и увеличить их число до пяти тысяч человек. Начать производство «ЭпиВакКорона» в ведомстве рассчитывают уже в ноябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках столицы стартовали продажи препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».

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