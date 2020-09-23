Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников гаджетов

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян в интервью агентству «Прайм» рассказал об опасности голосовых помощников гаджетов. По словам эксперта, «ассистенты» в постоянном режиме прослушивают окружающее пространство в ожидании команд владельца устройства.

Специалист обратил внимание россиян, что основная масса голосовых помощников передает аудиопоток на серверы компаний-производителей. Полученные данные длительное время хранятся на накопителях и в перспективе могут нанести существенный вред юзерам.

«Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают „асессоры“ — люди, занимающиеся „разметкой“ данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо „интересные“ записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете», — сказал Ашот Оганесян.

Эксперт добавил, что распознающие команды нейросети, как правило, руководствуются нечеткой логикой. Это может привести к неадекватным действиям помощника. К примеру, «умный дом» отключит сигнализацию или запустит систему отопления.

Ашот Оганесян пояснил, что аудиоколонки, в основном, собирают только звуковые данные. В свою очередь, встроенные в компьютеры или телефоны голосовые помощники получают доступ к всей операционной системе.

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