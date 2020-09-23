Названо лекарство против старости

Ученые всегда считали главной функцией витамина D поддержание здоровья костей и тканей человеческого организма. В последние годы в ходе исследований были обнаружены и другие, не менее важные, свойства холекальциферола.

Специалисты выяснили, что витамин D способен укреплять иммунитет, поддерживать в нормативном состоянии нервную систему, улучшать память, повышать работоспособность и помогать бороться с депрессией.

Совсем недавно медики выявили еще одно немаловажное для многих свойство холекальциферола. Витамин может отлично противостоять старению организма, сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что выработка вещества с годами снижается до 70%. В результате недостаток витамина D моментально отражается на состоянии кожи человека. Холекальциферол является защитным барьером для клеток от вредоносного воздействия извне. Он тонизирует, способствует выработку коллагена и сокращает количество морщин.

В ходе старения человеческий организм аккумулирует большое количество веществ, которые могут спровоцировать развития различных заболеваний. В свою очередь витамин D тщательно избавляет от них и борется с вредоносными агрегатами, положительно влияя на продолжительность жизни.

Холекальциферол вырабатывается в организме под прямым воздействием солнечных лучей. Большая концентрация витамина содержится в морепродуктах, яичном желтке, грибах и говяжьей печени.

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