В день смерти «Тесака» в его камере не работало видеонаблюдение — адвокат

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Молодцова Анна
Эксклюзив 72

По словам защитника семьи покойного, данный факт содержится в материалах проверки, которую ведет Следственный комитет.

Фото, видео: www.globallookpress / Maksim Martsinkevich/vk.com; 5-tv.ru

В камере СИЗО Челябинска, в которой содержался Максим «Тесак» Марцинкевич, было установлено видеонаблюдение. Однако в день его смерти оно не работало, сообщил 5-tv.ru адвокат семьи покойного Алексей Михальчик. По его словам, об этом говорится в материалах проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти националиста.

«Видеокамера в камере, где он содержался была, но при этом выяснилось, что она не работает. Есть только камера с коридора, непонятно какой даты», — заявил юрист.

Он сообщил, что 23 сентября отцу Марцинкевича должны выдать тело сына, за которым он прилетел в Челябинск. При этом Михальчик добавил, что результаты экспертизы пока «ничего не показывают».

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста отказываются верить, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил нацоналиста к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что по результатам независимой экспертизы «Тесак» не сам нанес себе повреждения.

* — запрещено на территории РФ

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