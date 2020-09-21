Независимая экспертиза установила, что Марцинкевич не сам нанес себе повреждения

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Молодцова Анна
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Исследование проводилось на основе фотографии тела «Тесака».

Независимая экспертиза установила, что Марцинкевич не сам нанес себе повреждения

Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Результаты независимой экспертизы показали, что повреждения, полученные Максимом Марцинкевичем по прозвищу «Тесак», были нанесены не им самим. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи покойного Алексей Михальчук.

По его словам, тело «Тесака» ни ему, ни отцу Марцинкевича пока не показали, а с результатами экспертизы, проведенной следствием, их не ознакомили. Поэтому они вынуждены были обратиться к независимому специалисту.

«Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — заявил защитник.

Он также оповестил, что отец националиста отправится за телом сына в Челябинск во вторник 22 сентября.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году «Тесак» был осужден на десять лет лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что написал Марцинкевич в последнем письме своей возлюбленной.

* — запрещена в РФ.

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