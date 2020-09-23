«Уже пробовала петь»: Анну Нетребко выписали из больницы

Оперную певицу Анну Нетребко выписали из больницы. Как написала народная артистка РФ на своей странице в Instagram, у нее была пневмония средней степени тяжести, вызванная коронавирусом. По ее словам, болезнь смогли остановить достаточно быстро, потому что как только у нее поднялась температура под 39, она сразу легла в больницу.

«Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней», — написала оперная певица.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Нетребко сообщила, что пока у нее сохраняется слабость и легкий кашель, однако она уже попробовала петь и у нее это получилось.

В свою очередь, источник близкий к окружению артистки рассказал в беседе с 5-tv.ru, что она будет восстанавливаться дома до 7 октября «на самоизоляции». Он отметил, что Нетребко полна творческих планов и готова приступить к работе, как только представится возможность.

«Чувствует она себя хорошо, прошло в легкой форме», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Нетребко отметила 49-й день рождения на больничной койке.