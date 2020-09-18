«Чувствую вашу любовь»: Анна Нетребко встретила день рождения на больничной койке

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Валентин Черников
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Оперная певица принимает поздравления с 49-летием в клинике, где лечится от коронавирусной пневмонии.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Тема:
Эпидемия коронавируса

Свой 49-й день рождения Анна Нетребко встретила в больнице. Но последствия коронавирусной инфекции не омрачили народной артистке радость от праздника. Ее подруга Марика Абдразакова, жена оперного певца Ильдара Абдразакова, подняла настроение диве.

Дама навестила звезду в палате, куда явилась с охапкой воздушных шаров. Неожиданное появление под песню Happy Birthday to You рассмешило Нетребко. Одаренная шарами оперная певица выложила несколько снимков в Instagram, не вставая с койки. На одном из них Анна показала себя без мейкапа, что случается с ней нечасто.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Судя по лицу Небребко, знаменитость не особо переживает из-за болезни и полна оптимизма. Пользуясь случаем, она поблагодарила за теплые слова многочисленных коллег, родственников и поклонников.

«Не важно, где ты на свой ДР — важно, что тебя любят! Я чувствую вашу любовь! Спасибо за поздравления», — написала Нетребко.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

О госпитализации Нетребко стало известно накануне. В своем микроблоге она сообщила, что уже пять дней находится в клинике с коронавирусной пневмонией. По словам Анны, скора она пойдет на поправку. Ее муж, певец Юсиф Эйвазов и 12-летний сын Тьяго перенесли коронавирус на ногах и хорошо себя чувствуют.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит COVID-19 оперным певцам, по мнению врача-специалиста.

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