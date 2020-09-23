Зараженные предки: от каких инфекций страдали и умирали древние люди?

Ученые в ходе исследования египетских мумий возрастом две тысячи лет обнаружили ДНК пяти патогенов, в числе которых были микобактерии проказы и вирусы гепатита В. Кроме того, в желудке тирольского человека, ушедшего из жизни пять тысяч лет назад, были найдены следы Helicobacter pylori. Специалисты пришли к заключению, что ряд известных инфекционных заболеваний являются более древними, чем было принято считать. Публикует данные исследования РИА Новости.

Зубная боль

Ученые их французского Университета Экс-Марсель под руководство Мишеля Дранкура в 1998 году впервые в мире выделили ДНК возбудителя чумы из зубов людей, которые были захоронены 400 лет назад. Исследователи выявили в пульпе части генома бактерии Yersinia pestis. Тем самым было получено подтверждение, что Францию в конце XVI века захлестнула масштабная эпидемия.

Специалисты подчеркнули, что после смерти человека тело разлагается под влиянием внешних факторов, а зубы могут сохраниться до трехсот тысяч лет и вместе с ними пульпа со следами клеток микробов.

На протяжении двадцати с лишним лет французские генетики установили десять патогенных бактерий и один вирус, поражавшие древних жителей планеты — сальмонелла, проказа, туберкулез и стафилококк.

К слову, самый древний возбудитель чумы был обнаружен в зубной пульпе двух человек, живших 3 800 лет назад и захороненных в Самарской области. В результате чего дата появления этой заразы в человеческой популяции сдвинулась на тысячу лет.

Окопная бактерия

ДНК бактерии Bartonella quintana, которая вызывает волынскую или окопную лихорадку, была обнаружена в пульпе зубов скелетов возрастом две тысячи лет. Разразившаяся в Первую мировую войну эпидемия унесла более миллиона жизней. Эритроциты хорошо сохранились в клетках крови, содержащейся в полости зубов, и позволили французским ученым подтвердить свои предположения.

Самая древняя бактерия аналогичного вида была выделена из останков возрастом 4 000 лет, найденных на юго-востоке Франции. Из этого следует, что окопная лихорадка является древнейшей инфекцией по аналогии с туберкулезом.

Древнейшие чума и гепатит

Германские ученые из Университета Тюбингена во главе с Иоганнесом Краузе во время сравнения ДНК возбудителей чумы воссоздали эволюционную цепочку патогена и уточнили пути миграции древних людей. В 2011 году специалисты расшифровали геном и сделали вывод, что инфекция исчезла из Европы, но до сих пор существует в Монголии.

В 2015 году ученые взяли образцы тканей из желудочно-кишечного тракта ледяной мумии возрастом 5 300 лет, которая была найдена в Итальянских Альпах. В результате анализов была найдена ДНК Helicobacter pylori — бактерия, живущая в желудке 90% населения планеты. Каждый десятый ее обладатель страдает от язвы и рака желудка.

Также германские специалисты совместно с польскими и германскими коллегами провели исследования образцов тканей и зубов 119 египетских мумий, хранящихся в музеях ФРГ. У одного экземпляра были найдены бактерии проказы, а у другого индивида обнаружены ДНК гепатита В.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19.