Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19
Распространение коронавируса и заболевания, которое переносят комары, сравнили по географическому признаку.
Фото: www.globallookpress / Sina Schuldt
Профессор Американского университета Дьюк Мигель Николелис выяснил, какое заболевание может обеспечить иммунитет к коронавирусу, сообщил Reuters.
Ученый выявил некую закономерность: в регионах, где были зафиксированы вспышки лихорадки денге, более низкие показатели заражения COVID-19. Лихорадку вызывает вирус Денге, которые переносят комары в тропических и субтропических регионах мира.
«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — отмечается в исследовании.
Исходя из полученных данных, Николелис предположил, что заболевание лихорадкой денге и вакцинация от нее может обеспечить защиту от коронавируса.
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