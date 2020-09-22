Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19

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Татьяна Меркер
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Распространение коронавируса и заболевания, которое переносят комары, сравнили по географическому признаку.

Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19

Фото: www.globallookpress / Sina Schuldt

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Профессор Американского университета Дьюк Мигель Николелис выяснил, какое заболевание может обеспечить иммунитет к коронавирусу, сообщил Reuters.

Ученый выявил некую закономерность: в регионах, где были зафиксированы вспышки лихорадки денге, более низкие показатели заражения COVID-19. Лихорадку вызывает вирус Денге, которые переносят комары в тропических и субтропических регионах мира.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — отмечается в исследовании.

Исходя из полученных данных, Николелис предположил, что заболевание лихорадкой денге и вакцинация от нее может обеспечить защиту от коронавируса.

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